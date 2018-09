LECCO – Diversi i cantieri previsti sulle strade del capoluogo la prossima settimana. Ecco le modifiche alla viabilità di cui informa, in una nota, il Comune di Lecco:

SS. 36 Racc “del Lago di Como e dello Spluga” gallerie “Valsassina” e “Passo del Lupo” totale chiusura in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 21 del 3 settembre alle 5 del 4 settembre per adeguamento e messa a norma impianti tecnologici installati all’interno delle gallerie (ANAS di Milano);

VIA G.B. GRASSI dalle ore 8.30 del 3 settembre alle 20.00 dell’11 settembre totale chiusura per lavori di riqualificazione della via (Impresa Vitali Pietro Srl di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

VIA LAZZARETTO, dal 3 al 17 settembre parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione stradale manomessa (Impresa F.lli Locatelli Sas di Introbio per conto di Enel Distribuzione);

VIA CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, dal 3 al 17 settembre parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione stradale manomessa (Impresa F.lli Locatelli Sas di Introbio per conto di Enel Distribuzione);

VIA CALDONE, all’altezza dei civici 35 – 38, dal 3 al 17 settembre parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione stradale manomessa (Impresa F.lli Locatelli Sas di Introbio per conto di Enel Distribuzione);

VIA DEL ROCCOLO, all’altezza del civico 40, dal 3 al 17 settembre parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione stradale manomessa (Impresa F.lli Locatelli Sas di Introbio per conto di Enel Distribuzione);

VIA AMENDOLA, accesso area mercato, dal 3 al 17 settembre parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione stradale manomessa (Impresa F.lli Locatelli Sas di Introbio per conto di Enel Distribuzione);

VIA PALESTRO, dal 3 al 17 settembre parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione stradale manomessa (Impresa F.lli Locatelli Sas di Introbio per conto di Enel Distribuzione);

VIA CATULLO, vialetto di accesso al parcheggio di uso pubblico, totale chiusura dalle ore 8.30 del 3 settembre alle 19 del 6 settembre per lavori di sistemazione di alcune griglie all’interno del parcheggio (Impresa Combi Giuseppe Riparazioni Edili di Lecco per conto di privati);

VIA ASPROMONTE, tratto frontistante la strada privata di accesso al civico 42, parziale restringimento per lavori di posa palina a sostegno di specchio parabolico, dal 3 al 7 settembre (Impresa Valassi Costruzioni Srl di Lecco);

SS. 36 “del Lago di Como e dello Spluga” galleria “Monte Barro” totale chiusura per lavori di adeguamento e messa a norma impianti tecnologici installati all’interno della galleria in carreggiata nord dallo svincolo di Civate allo svncolo di Pescate dalle ore 21 del 4 settembre alle 5 del 5 settembre e in carreggiata sud dallo svincolo di Pescate allo svincolo di Civate dalle ore 21 del 5 settembre alle 5 del 6 settembre e dalle 21 del 6 settembre alle 5 del 7 settembre (ANAS di Milano);

VIA AZZONE VISCONTI, aiuola area verde, il 6 settembre parziale restringimento per lavori di formazione nuovo plinto di fondazione per spostamento palo illuminazione (Impresa Francesetti di Piancogno per conto di Enel Distribuzione);

VIA MATTIA RUSCONI, tratto all’altezza del civico 7, parziale restringimento per lavori di rinnovo allacciamento gas, il 7 settembre (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

Temporanea sospensione della circolazione sul percorso interessato dalla competizione di corsa in montagna denominata “RUNVINATA SKYRACE” durante l’arco compreso tra le ore 16.00 e le 20.00 di sabato 8 settembre.

Percorso: Oratorio San Luigi (Caleotto), via Rivolta, via Belfiore, via Giusti, attraversamento via Mons. Polvara, via Turbada, attraversamento via Tonio da Belledo, via Santa Barbara sentiero Carbonera, loc. Neguggio, Campo dei Boi, Magnodeno, Campo dei Boi, via Rovinata, via Asilo Monumento (Parrocchia San Cipriano e Giustina di Germanedo)