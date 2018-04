LECCO – “Sicuramente è un passo avanti, era quello che nell’immediato auspicavamo”. Luca Dossi commenta così, a nome del Comitato di Chiuso, la svolta sulle sorti del cantiere per la Lecco Bergamo che finalmente, dopo oltre un anno di inattività e contese legali, tornerà nella mani della Provincia per il riappalto.

“Almeno si uscirà da una situazione di stallo che stava diventando nauseabonda ed intollerabile – prosegue Dossi – Speriamo che ora si possa procedere nel breve alla messa in sicurezza del tratto che va dalla chiesa del Beato alla rotatoria e che in altrettanto breve tempo si possa capire chi e come procedere per ultimare l’opera”.

Da tempo il comitato protesta con iniziative e presidi per chiedere che la situazione di disagio per i residenti possa essere calmierata da interventi utili, dal punto di vista della viabilità e della vivibilità degli abitanti che da troppi anni convivono con quel cantiere.

“Non si può far festa ma perlomeno ora ci lasceremo alle spalle una situazione che non offriva prospettive e si può tornare a sperare… senza cantare vittoria ed abbassare la guardia, consci che il cammino sarà ancora molto lungo e pieno di insidie”