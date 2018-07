DERVIO – Una tradizione mantenuta anche quest’anno: a Dervio, giovedì, in occasione di Sant’Anna si è tenuto il consueto incontro delle “Anne” per festeggiare insieme l’onomastico.

Oltre una ventina di donne residenti in città, di tutte le età e tutte con lo stesso nome di battesimo, hanno partecipato alla santa messa serale per poi sedersi insieme a tavola per la cena presso il ristorante Rustic di Dervio in compagnia dell’istrionico Don Bruno. (foto di Silvio Sandonini)