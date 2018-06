PESCATE – La misura per risolvere il problema è di quelle energiche, come altre già prese in passato: a Pescate degli agenti della Polizia Locale in borghese vigileranno sul rispetto delle strisce pedonali da parte degli automobilisti.

“Sono sempre meno gli automobilisti che si fermano per rispettare la precedenza ai pedoni sulle strisce in prossimità della provinciale- spiega il sindaco, nonché comandante della Locale di Pescate e Garlate, Dante De Capitani – Io stesso in più occasioni ho dovuto fermare il traffico con la mia paletta per far attraversare anziani che non riuscivano a farlo perché nessun auto si fermava”.

“Adesso il vaso e’ colmo” commenta il primo cittadino pescatese annunciando la soluzione trovata: “Già da questo fine settimana nei comuni di Pescate e Garlate agenti in borghese vigileranno tutti gli attraversamenti pedonali fermando e sanzionando chiunque non rispetti la precedenza ai pedoni”.