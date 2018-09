VALMADRERA – La Biblioteca di Valmadrera ospita, venerdì 12 ottobre alle ore 16, il terzo appuntamento della manifestazione “Le Belle Letture”, rassegna di letture ad alta voce dedicate alla lingua italiana, organizzata dal Sistema Bibliotecario del territorio Lecchese e dall’Associazione Piccoli Idilli di Merate con il sostengo di Lario Reti Holding.

L’incontro organizzato a Valmadrera verterà sulla poesia italiana del ‘900: sarà proposta una selezione di poesie di importanti autori quali Saba, Ungaretti, Montale, Pavese, Sereni, Gozzano, Campana, Penna e altri. L’evento è aperto a tutti; è comunque stato pensato per quella fascia di cittadinanza che ha già manifestato interesse per spettacoli letterari e competizioni di poesia. In seguito alle letture è proposto un incontro con il pubblico.