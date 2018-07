LECCO – Tutti con il naso all’insù ieri sera, sabato, per ammirare l’eclissi di Luna più lunga del secolo. In molti hanno scelto le montagne lecchesi per assistere al meglio, in assenza di inquinamento luminoso, il fenomeno ottico astronomico che ha portato Sole, Terra e Luna allinearsi, con quest’ultima entrata nel cono d’ombra proiettato dalla Terra oscurandosi completamente.

Eclissi che è cominciata alle 19 circa raggiungendo il completo oscuramento dopo le 22, per poi pian piano riuscire dal cono d’ombra con l’Eclissi che è terminata verso l’1 e 30.

Uno spettacolo al quale in molti hanno voluto assistere armati di binocoli, cannocchiali e macchine fotografiche per immortalare l’eccezionale fenomeno.