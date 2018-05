LECCO – E’ stata la tradizionale traversata delle Lucie ad aver aperto anche quest’anno il Palio del Beato Serafino di Chiuso che animerà questa seconda metà di maggio nel rione di Chiuso tra appuntamenti e iniziative.

La traversata si propone in rievocazione di quella che fece il Beato Serafino quando per recuperare medicine e viveri attraversò il lago, durante la calata dei Lanzichenecchi, andando a cercare aiuto dal suo amico il parroco di Galbiate.

Sabato pomeriggio, le storiche imbarcazioni del Lario, partite dalla Canottieri di Pescate, hanno raggiunto il pubblico che le attendeva a Rivabella. Non sono state le uniche imbarcazioni a salpare: le prime due competizioni in calendario per il Palio 2018 sono state infatti la Gara delle Lucie, vinta dalla contrada blu di Molino, e gara del kayak, conquistata dalla contrada Verde di Chiuso Vecchio.

Poi la cena tutti insieme in riva al lago prima di gustare le torte in gara per il concorso del gran pasticcere del Palio del Beato.

Il concorso, alla seconda edizione partecipato dalle maggiori pasticcerie di Lecco e dintorni è stato vinto dalla Pasticceria Santa Marta di Via Mascari che ha presentato una raffinata torta di cioccolato bianco e fragole, Al secondo posto il Dolce Forno di Maggianico che ha precedeto di pochissimo la pasticceria Arnold.

A giudicare le torte il pasticcere campione Italiano Junior Filippo Valsecchi, Nadia Bonazzola e il presidente del consiglio comunale Giorgio Gualzetti. L’organizzazione ha ringraziato le altre pasticcerie in gara (Trinacria di Acquate, Carsana di Calolzio, Cova del centro Lecco, Zenzero Cannella di Pescate, O sole mio di Germanedo) per le squisitezze presentate in concorso.

“Il debutto è stato ottimo, sempre bella e suggestiva la traversata- commentano gli organizzatori – Tanta gente ad aspettarci, sintomo di una comunità coesa e partecipe. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato e che si sono messi a disposizione. Un ringraziamento speciale alla famiglia Malzanni di Rivabella che ci ha ospitato, permettendoci di godere di questa splendida location”.

Tra le prossime iniziative in programma per il Palio, giovedì 17 maggio è prevista una serata dal grande impegno civico, grazie alla presenza di Don Gino Rigoldi – cappellano del carcere Beccaria – del sindaco di Lecco Virginio Brivio e di Padre Angelo Cupini, serata moderata dal giornalista Lorenzo Bonini.



Le serate del Palio saranno un misto di divertimento e musica, tra eventi “antichi” – sabato 19 ci sarà il palo della cuccagna! – e moderni, come la palestra di roccia coi Ragni di Lecco, le gare fra le quattro contrade rionali, la serata a “quattro zampe” con la collaborazione di Lario Rescue e tanti altri appuntamenti. Confermata anche per questa edizione la “3 coi de cius”, gara podistica che si svolge nei dintorni del rione lecchese.

La festa rionale si concluderà domenica 27 maggio. Tutte le sere sarà possibile approfittare del servizio di bar, pizzeria e cucina, aperto dalle ore 19.30 fino alle ore 23.30. Sarà anche aperto il “mercatino del riuso”, che dà la possibilità alle persone di acquistare oggetti di seconda mano, in buone condizioni.

Per ulteriori informazioni si può visitare la pagina Facebook del Palio.