LECCO – Riportiamo di seguito le modifiche alla viabilità ed i lavori in corso previsti per la prossima settimana a Lecco.

Via Galileo Galilei, tratto all’altezza del civico 10, parziale restringimento per lavori urgenti di riparazione perdita di acqua il 5 ottobre (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

Via Seminario dall’8 al 12 ottobre parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

Via don Pozzi, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle ore 12.00 alle ore 18.30 di mercoledì 10 ottobre;

Corso Martiri, tratto all’altezza dei civici 54 e 56/a l’11 ottobre parziale restringimento per lavori di dispersione gas e isolamento prega (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

Via Rossini, tratto all’altezza del civico 5, totale chiusura per installazione ponteggio dalle ore 8.00 alle 17 del 12 ottobre (Impresa Edile Colosimo Tommaso di Calolziocorte per conto di privati);

Temporanea sospensione della circolazione al passaggio della camminata non competitiva il 14 ottobre: dalle ore 9.00 alle 10.00. Percorso 6 km: IMA passaggio pedonale, vie Foscolo, Solferino, Concordia, Galandra, Col di Lana, Parini, Ongania, S. Nicolò, scalinata, p. Cermenati, p. XX Settembre, LL Isonzo, giardini, passaggio fronte Canottieri, Sanzio, Adda, ciclopedonale, dell’Isola, Varese, c.so Martiri, Como, Ghislanzoni, Arlenico, Marconi, L. Caleotto, XI Febbraio, Tubi, Pascoli, Pozzi, Solferino, Foscolo, pedonale, IMA.

Percorso 12 km: IMA passaggio pedonale, vie Foscolo, Solferino, Concordia, Galandra, pedonale, Gerenzone, Seminario, Montebello, Moro, De Gasperi, S. Stefano, Stelvio, dell’Abbadia, pedonale, LL Piave – Isonzo – IV Novembre – Cadorna – Battisti – Isonzo, giardini, passaggio fronte Canottieri, Sanzio, Adda, ciclopedonale, dell’Isola, Varese, c.so Martiri, Como, Ghislanzoni, Arlenico, Badoni,Marconi, Rivolta C. Promessi Sposi, Valle del Pieno, Tagliamento, Montegrappa, Tonio e Gervaso, R. Tramaglino, Lucia, don Rodrigo, Garubuso, G. Galilei, Luera, allo Zucco, Caldone, Marsala, Foscolo, pedonale, IMA (Istituto Maria Ausiliatrice Lecco).