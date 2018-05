LECCO – È in programma mercoledì 9 maggio alle ore 21 al Cine Teatro Palladium il recital di Alice “Le parole del giorno prima”, secondo appuntamento della rassegna teatrale Altri Percorsi 2018.

La cantautrice, accompagnata da Antonello D’Urso alle chitarre e Carlo Guaitoli al piano e alle tastiere, guiderà il pubblico in un viaggio all’interno della canzone d’autore di epoche, culture e generi diversi: canzoni d’autori italiane (Gaber, Battiato, De André) con particolare attenzione ai brani composti da Mino Di Martino su testi di Pier Paolo Pasolini e canzoni in lingua straniera, composte da autori inglesi e americani contemporanei con testi di Joyce, Sinfield, Buckley. Una parte del recital sarà dedicata alle composizioni in forma dialettale (napoletano per Totò musicato da Giuni Russo, siciliano per Sadero e friulano per Pasolini).

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro della Società il lunedì dalle 14 alle 18 e il mercoledì dalle 10 alle 14, la biglietteria online a partire dal sito del Comune di Lecco e presso il Cine Teatro Palladium la sera stessa dello spettacolo fino a un’ora prima del suo inizio (in questo caso l’acquisto potrà essere effettuato solo mediante pagamento in contanti).

A partire dal 21 maggio sarà inoltre possibile prenotare i biglietti, fino ad esaurimento posti (con priorità agli abbonati), per partecipare allo spettacolo conclusivo gratuito della rassegna, in programma giovedì 7 giugno alle ore 21: nella suggestiva cornice del Cimitero di Laorca a Lecco andrà in scena Bartleby, una storia di Wall Street, con Luca Redaelli e la regia di Renato Sarti.