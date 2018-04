CALOLZIOCORTE – Nell’ambito delle iniziative programmate al Giardino Botanico di Villa De Ponti a Calolziocorte, la Comunità Montana organizzerà il prossimo sabato 28 aprile (dalle 10.30 alle 12.30) il workshop dal titolo “Le specie aliene invasive: come salvaguardare la biodiversità!”

Nel corso dell’incontro di lavoro infatti sarà chiarito cosa sono le specie aliene invasive e perché sono un pericolo per l’equilibrio del nostro ecosistema. Inoltre la relatrice illustrerà che cosa può fare ognuno di noi per contrastarle e cercherà di fornire tutte le informazioni necessarie sul tema delle specie aliene invasive al fine di moltiplicare la conoscenza e generare consapevolezza su un tema così particolare. Relatrice: Francesca Virelli, laureata presso l’università di Pavia in Scienze della Natura (magistrale).