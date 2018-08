LECCO – Dopo il campo antimafia “ATtivaTORI di Cittadinanza” organizzato dal 27 luglio al 4 agosto da Arci Lecco, insieme a Libera Lecco, Auser Volontariato Lecco, Cgil Lecco, Spi Cgil Lecco in collaborazione con Legambiente Lecco Onlus e @AlmaFaber, sabato 18 agosto parte il campo di volontariato estivo AGGRATIS, mi sporco le mani per te!

Nell’ambito di “ATtivaTORI di Cittadinanza”, terminato la prima settimana di agosto Il Giglio ha collaborato, ospitando e in parte gestendo una delle giornate, durante la quale sono stati coinvolti circa 15 anziani, che hanno avuto l’opportunità di vivere e condividere una giornata intensa, di relazioni, scambio, confronto, e di contenuti formativi, con i ragazzi del campo.

“AGGRATIS, mi sporco le mani per te!“prevede invece una settimana di attività per i ragazzi delle scuole superiori, promosse dall’Azione Cattolica Ambrosiana, con il patrocinio del Comune di Lecco, presso l’oratorio di Pescarenico. Domenica 19 agosto dalle 15 è in programma l’Aggratis Fest, un pomeriggio di sport, con tornei di pallavolo e basket in piazza Garibaldi, organizzati in collaborazione con il CSI di Lecco. Per iscriversi è necessario scrivere a pomeriggiosportivo@gmail.com.

Lunedì 20 agosto alcuni ragazzi saranno invece impegnati proprio presso Il Giglio di Pescarenico in diverse attività: la mattina effettueranno operazioni di pulizia del parco di via Fra’ Galdino e dell’orto del Nido Comunale, il pomeriggio parteciperanno al laboratorio di sale alle erbe, previsto nel programma dell’Estate over 60.