LECCO – “Nel momento in cui ho avuto la possibilità di mettere assieme queste riprese, mi sono accorto che il nostro territorio ha da offrire centinaia di paesaggi diversi e centinaia di storie che, viste singolarmente, possono emozionare ma anche passare inosservate. Nel momento in cui vengono viste come un insieme allora suscitano un’emozione che non si scorda”.

Yuri Palma, giovane videomaker lecchese, già autore di diversi lavori, questa mattina è stato ospite nella bella cornice di Palazzo delle Paure per presentare la sua ultima fatica “Quel ramo del lago di Como”: “L’appuntamento di oggi non è dedicato a un video ma al nostro territorio. Un territorio che troppo spesso viene dipinto con un sacco di difetti quando la realtà è un’altra perché racchiude una grande storia e tanta innovazione. I video sono la mia grande passione, oserei dire la mia vita, e in questi pochi minuti ho provato a mettere due anni di lavori svolti su questo territorio. Qui sono raccolte più di 50 uscite e centinaia di ore di lavoro, tra editing e post produzione. Nel video c’è tutto quello che penso del nostro territorio e come le vedo io“.

“Un grosso ringraziamento a Yuri Palma per questa possibilità che dà al nostro territorio e all’amministrazione comunale – ha detto l’assessore al turismo Francesca Bonacina -. Ha creato un prodotto di altissima qualità che promuove il nostro territorio. Ogni volta che vedo queste immagini è impossibile non lasciarsi catturare. Questo video sprigiona il tema dell’emozione, senza concedere troppo alla spettacolarizzazione, dando un elemento di verità del territorio sia per chi lo vive che per i turisti”.

Un video che verrà utilizzato per promuovere il lecchese: “Abbiamo subito colto questa possibilità e l’omaggio che Yuri ha voluto fare alla città. Queste immagini verranno utilizzate dentro contesti turistici – ha concluso Bonacina – Ci offre un modo per parlare della nostra città all’interno di quei contesti dove si fa promozione turistica. In particolare lo porteremo nelle fiere nazionali e internazionali dedicate al turismo. Un progetto di eccellenza che darà lustro alla città”.

A livello più tecnico si tratta di una idea nata più di due anni fa, quando Yuri Palma ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dei video: “L’idea è quella di mostrare il nostro territorio in un modo diverso, poiché non è mai visto come un territorio capace di rivalutare la propria eredità in modo nuovo. Quale modo migliore di farlo se non attraverso un video, un modo di comunicazione che sta diventando sempre più importante. Ho cominciato ad andare in giro per il territorio a filmare e fare foto, senza avere in mente una sceneggiatura”.

Un anno fa la svolta: “Ho avuto la possibilità di riunire tutte queste riprese e fotografie grazie alla partecipazione a un bando nazionale che offriva supporto economico a progetti come il mio. Io lavoro principalmente su video brevi, massimo 4 minuti, mai avevo lavorato su un video che avesse una storia così coesa e cercasse di raccontare un luogo attraverso la natura ma anche attraverso la voce di un narratore”.

Le immagini, questo è proprio il caso di dirlo, valgono più di mille parole…