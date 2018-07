LECCO – Ore 14,50 circa, dalle acque del lago spunta una donna completamente nuda. La scena è stata immortalata questo pomeriggio, martedì, in via Adda, quella che dal Ponte Nuovo va verso la Canottieri.

Ad aver deciso, nella calda giornata di oggi, di tuffarsi per un bagno refrigerante completamente nuda è stata una donna che ha trovato un po’ di relax lungo la riva di via Adda.

Una scena non nuova se si pensa a quello accaduto ad inizio aprile esattamente sulla sponda opposta, quella di Malgrate, dove un uomo era stato ‘pizzicato’ ad immergersi nel lago anche lui completamente nudo.

Più recentemente, un altro un altro uomo aveva deciso di “sfilare” in pieno centro città come mamma l’ha fatto, passeggiando lungo via Roma fino in via Parini dove è stato fermato da una volante della Polizia.

Oggi, altra scena “osè”, questa volta a regalarla è stata una donna, la quale, vuoi per abitudine, vuoi per sperimentare l’ebbrezza di un’emozione stile Laguna Blu s’è tolta i vestiti e si è tuffata.