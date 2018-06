LECCO – Lecco celebra la 15^ Giornata Nazionale dello Sport organizzata dal Coni.

Una festa aperta a tutto il territorio che vede le piazze della città ospitare tante discipline sportive con la possibilità, per grandi e piccini, di cimentarsi.

Una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport e della promozione di tutte le discipline sportive coinvolte. La giornata è incentrata, quest’anno, sul tema “Lo sport difende la natura”.

“La manifestazione sta andando molto bene – ha detto il delegato provinciale del Coni Sandro Bonacina -. Il palcoscenico delle piazze di Lecco dà molto risalto all’evento. Abbiamo diverse federazioni sportive che, con le loro associazioni, si sono proposte per mostrare alle persone quello che fanno nello sport”.

Una giornata organizzata per promuovere lo sport: “L’evento si svolge contemporaneamente in tantissime città italiane e noi, quest’anno, siamo tornati a Lecco dopo che nei due anni scorsi l’avevamo organizzata in Valsassina. Abbiamo cercato di dare spazio anche agli sport cosiddetti ‘minori’, che però ‘minori’ non sono, perché la gente possa vedere quello che fanno con tanta fatica e passione quelle federazioni che hanno meno risonanza”.

Tanta soddisfazione per Sandro Bonacina e tutto il Coni che hanno lavorato per la buona riuscita della manifestazione.