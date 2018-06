LECCO – Come da tradizione, sono iniziate con il rito dell’alzabandiera sul lungolago le celebrazioni per la Festa della Repubblica a Lecco, alla presenza delle autorità civili e militari del territorio e allietate dalle musiche del Corpo Musicale A. Manzoni.

Il 2 Giugno quest’anno ha rischiato di essere vissuto in un clima decisamente più teso, capitato solo a pochi giorni dalla crisi istituzionale tra le forze politiche e il capo dello Stato e delle polemiche per la rimozione della foto di Sergio Mattarella dagli uffici pubblici di alcuni Comuni governati dalla Lega Nord, e dal presidio del Partito Democratico dinnanzi alla Prefettura di Lecco per solidarietà al Presidente della Repubblica.

Certo alcuni sindaci, come del resto annunciato precedentemente, hanno fatto mancare la loro partecipazione alle celebrazioni ufficiali nel capoluogo, ma la presenza del senatore leghista Paolo Arrigoni e della senatrice Antonella Faggi è stato il segnale della conciliazione avvenuta con la nascita del nuovo governo a trazione Cinque Stelle e Lega Nord, quest’ultima impegnata in questo fine settimana nella raccolta delle firme per la proposta di legge di elezione diretta della più alta carica dello Stato.

In città la cerimonia è proseguita in Sala Don Ticozzi, con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e la consegna delle Medaglie d’Onore e dei diplomi dell’Ordine “Al Merito della Repubblica italiana”.

Dieci le medaglie d’Onore conferite alla memoria di altrettanti cittadini lecchesi: Battista Bettega di Colico, Carlo Bolis di Erve, Pietro Brambilla di Dolzago, Bruno Corti di Lecco, Mario Crocchi di Bellano, Giovanni Pini di Mandello, Trieste Ronchetti di Malgrate, Giuseppe e Pietro Valsecchi di Erve, Paolo Viganò di Rogeno.

Le Onorificenze al Merito sono state invece assegnate: col titolo di Cavaliere a Sebastiano Armeni di Olginate, Luigi Gianola di Colico, Pietro Giumelli di Crandola, Gianluca Mannella di Lecco, Ivan Venturini di Briviio, Ciro Vitiello di Ballabio, e col titolo di Cavaliere Ufficiale a Cesare Alippi di Lierna e Marco Pellegrini di Casatenovo.