LECCO – La ruota panoramica tornerà in città per la bella stagione: a confermarlo, per la gioia dei tanti che lo scorso anno avevano goduto dell’attrazione, è l’assessore al Turismo e vicesindaco di Lecco Francesca Bonacina.

La grande ruota tornerà sul lungolago cittadino a partire dal mese di maggio: “Stiamo aspettando le ultime conferme, ma l’intenzione anche da parte del gestore è quella di tornare a Lecco, visto il grande successo dello scorso anno” ha detto Bonacina.

Non ancora stabilita dunque la data, anche se l’assessore ha anticipato che l’attrazione resterà in città fino al mese di agosto (lo scorso anno era stata smontata a fine luglio, ndr).

La ruota panoramica mobile H30 è dotata di 18 cabine da 6 posti ciascuna per un totale di 108 posti: dall’altro dei suoi 30 metri si potrà godere di una vista mozzafiato su Lecco, il lago e le montagne circostanti. La sera invece sarà illuminata dalle sue 6 mila luci a led.

“Lo scorso anno era stata molto apprezzata dai lecchesi e non solo, il gestore era stato contento e aveva espresso la volontà di tornare se ce ne fosse stata l’opportunità. Da parte nostra abbiamo subito acconsentito, siamo certi che la ruota farà felici ancora i lecchesi e i turisti” ha concluso l’assessore.