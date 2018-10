LECCO – La 324, manifestazione non competitiva organizzata per sostenere la costruzione del nuovo oratorio della parrocchia di san Nicolò a Lecco, si sta per concludere.

324 è un acronimo: 3 come la lunghezza del lungolago scelta per la disputa di questa iniziativa; 2run, ovvero l’invito allargato a tutti per partecipare alla manifestazione; 4fun, sintetizza la modalità secondo la quale prendere parte alla corsa.

L’idea della corsa non competitiva si è concretizzata lo scorso marzo. Quasi quattrocento persone, appartenenti a ogni fascia d’età, si sono iscritte sinora, registrando la propria performance sul sito della corsa. È stata stilata una classifica e a breve gli atleti si sfideranno.

Sabato si è svolto un nuovo appuntamento in vista della finalissima in programma per il 27 ottobre: i partecipanti, dall’oratorio si sono spostati sul lungolago e da lì a Malgrate, comune coinvolto come Lecco in questa manifestazione a sostegno del nuovo oratorio.

La finalissima si svolgerà invece sabato 27 ottobre, cronometrata, e premierà il vincitore assoluto, il miglior tempo maschile, il migliore femminile e i best di categoria.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.la324.it, oppure la pagina facebook.