LECCO – Sotto un cielo grigio, i partecipanti alla sessione finale del La 324, con la loro maglietta gialla, hanno portato un po’ di allegria sabato pomeriggio sul lungolago tra Lecco e Malgrate dove si è svolta la finalissima della corsa, apertasi la scorsa primavera, che la Fabbriceria dell’oratorio San Luigi di Lecco ha promosso per sostenere la costruzione del nuovo oratorio.

Bambini e adulti, tra questi anche don Filippo Dotti, hanno corso i 3 chilometri della gara. La vittoria è andata a Francesca Castagna (13’24’’) e a Francesco Bonanno (11’ 15’’). In serata, nel teatro dell’oratorio, si è svolta la cerimonia di consegna delle coppe ai vincitori e degli attestati e delle medaglie ai primi cinquanta classificati.

“Vogliamo ringraziare – hanno detto gli organizzatori – tutti coloro che hanno permesso la realizzazione della manifestazione e tutti coloro che hanno partecipato. Ringraziamo inoltre i comuni di Lecco e di Malgrate, gli sponsor e tutti i volontari che in modi e forme diverse hanno donato del loro tempo a questa attività dell’oratorio”.

Circa quattrocento persone si sono iscritte a questa particolare iniziativa e oltre duecento sono state le sessioni di gara registrate. Al di là dei numeri, però, i promotori della 324 hanno voluto rimarcare come in questi mesi, molti abbiano potuto sperimentare il clima di simpatia e di fraternità dell’oratorio. La Fabbriceria continuerà a impegnarsi per sostenere il progetto per il nuovo centro oratoriano, resosi ormai necessario per consentire ai più giovani di riunirsi, giocare e svolgere altre attività in ambienti adeguati e sicuri.