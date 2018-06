LECCO – A Lecco torna l’appuntamento estivo con la tradizionale benedizione del lago ed i fuochi d’artificio evento col quale si conclude la ‘Festa del lago e della Montagna’, promossa dall’Amministrazione Comunale.

L’appuntamento è per domenica 24 giugno, con la processione religiosa che alle 21.30 prenderà il via dalla basilica di San Nicolò a Lecco e proseguendo per il lungo lago raggiungerà l’imbarcazione sulla quale monsignor Franco Cecchin salirà per prendere il largo e benedire il lago.

Lago che, dalle 22.30, si accenderà grazie allo spettacolo pirotecnico, i fuochi d’artificio terranno col naso all’insù i numerosi lecchesi e non solo che si accomoderanno sul lungolago.

Per l’occasione ci saranno delle modifiche alla viabilità cittadina con lungo Lario Isonzo, nel tratto compreso tra largo Europa e piazza Cermenati, che resterà chiuso al traffico dalle ore 20 alle 24.