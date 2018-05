LECCO – E’ cominciata questa mattina, mercoledì 30 maggio, la demolizione del vecchio fabbricato che sorge in via Parini, accanto al parcheggio dell’ex Serpentino. Due gli stabili, oggi di proprietà comunale, che stanno per essere rasi al suolo.

La strada, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Nava e il civico 10, resterà chiusa al traffico veicolare e al transito dei pedoni fino alle ore 19. Sarà tuttavia garantito un percorso pedonale lungo il lato sinistro della via per i residenti e per l’accesso ai pubblici esercizi.

E’ comunque garantito l’utilizzo del parcheggio pubblico di via Parini, che resterà raggiungibile da via Nino Bixio e dalla parte alta di via Parini; il traffico proveniente dal lungolago e diretto in via Parini viene deviato sulle vie Malpensata e Bixio, mente i veicoli in uscita dal parcheggio a pagamento di via Nava, potranno raggiungere il lungolago passando da via Torri Tarelli.

E’ l’epilogo di un’operazione che darà un volto nuovo a una zona centrale della città. Infatti sono previsti interventi di riqualificazione degli ingressi e delle aree di sosta pubbliche e per i residenti di via Parini e via Nava.

