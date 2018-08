LECCO – Proseguono le iniziative e gli eventi della stagione estiva lecchese, che culmineranno con il tanto atteso festival delle meraviglie ad alta quota “Con la testa all’insù”, una tre giorni di performance tra teatro e circo che da giovedì 16 a sabato 18 animeranno le piazze e le vie della nostra città.

Venerdì 10 agosto, alle 21, in piazza Garibaldi andrà in scena il cabaret con lo spettacolo “Marchette scanzonate”, oltre due ore di pura comicità con grandi interpreti del cabaret targato Lab Zelig e Colorado. Gag, improvvisazione, monologhi e canzoni fanno di questo spettacolo un sicuro successo di divertimento live. Sabato 11 agosto, mercatino della biblioteca civica “U. Pozzoli” di Lecco dalle 9 alle 12.30. Domenica 19 agosto, alle 15 in piazza Garibaldi si terrà “Aggratis Fest! Mi metto in gioco con te!”, un pomeriggio di sport con tornei di pallavolo e basket a cura del Csi di Lecco.

Per quanto riguarda le fiere e i mercatini, sabato 11 agosto dalle ore 9 alle ore 22 e fino a martedì 14 agosto in lungo Lario Piave sarà allestito il mercatino della creatività a cura dell’Associazione La Fenice, che si terrà anche sabato 18 e domenica 19 agosto a Pescarenico dalle 9 alle 22. Domenica 12 agosto in lungo Lario Isonzo ci sarà il mercatino dell’antiquariato “Lecco Antiquaria”.

Estate anche ai Piani Resinelli: sabato 11 alle 21 in piazza della Chiesa alle 21.30 verrà proiettato il film d’animazione “Cattivissimo me”. Mercoledì 15 in occasione della Festa dell’Assunta si celebrerà la messa solenne alle 10.30 con la pesca di beneficenza e alle 21 presso la Chiesa del S. Cuore si terrà il concerto dell’orchestra Mandolinistica Estudiantina Vogherese. Concluderanno la programmazione del mese di agosto i giochi per ragazzi venerdì 17 alle 21.30, un incontro “Alla scoperta della fauna dei Piani dei Resinelli” sabato 18 alle 16.30 al Centro Servizi Miniere Turistiche in piazzale Miniere e la Festa dei Campelli domenica 19 alle ore 10.