LECCO – “Estate insieme over 60” prosegue a Lecco con tanti appuntamenti di fine agosto. A cominciare da lunedì prossimo, 20, alle 14.30 con un atelier creativo presso Il Giglio dedicato alla preparazione del sale aromatico alle erbe; giovedì 23, pomeriggio in compagnia con merenda a Somasca e San Gerolamo, per partecipare al quale occorre prenotarsi entro il 20 agosto. Martedì 28, alle 15, anguriata in compagnia presso il circolo San Pio X a Rancio e per giovedì 30, alle 8, gita “Nonni e nipoti insieme” con visita guidata al museo dell’Alfa Romeo ad Arese e al museo e parco Volandia di Somma Lombardo.

Le iniziative estive si concluderanno con la “Festa di fine estate”, il pranzo e il pomeriggio in compagnia in programma giovedì 6 settembre, alle 12.30 presso l’oratorio di Bonacina, per il quale occorre prenotarsi entro il 30 agosto.

Infime, giovedì 13 settembre, alle 14.30, è in programma la gita “Musica fra natura e sapori della Valsassina” con l’esibizione del Trio Corni delle Alpi e degustazione di formaggi e salumi presso l’azienda Carozzi di Pasturo (prenotazioni entro il 6 settembre).

Per effettuare le prenotazioni alle diverse iniziative in programma occorre telefonare ai numeri 0341 287592 o 348 5272116.

