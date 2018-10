LECCO – Giorgio Rusconi, consigliere comunale dal 1976 al 1983, è il nuovo presidente del Comitato Gemellaggi di Lecco e si sostituisce nella carica a Beppe Magni che ha guidato l’associazione per un ventennio.

L’elezione si è svolta nella riunione del consiglio direttivo del 25 settembre scorso e l’11 ottobre è avvenuto il rinnovo delle cariche.

Alla segreteria, rimasta vacante dopo le dimissioni di Elda Cattaneo, è stata eletta Elisa Corti, mentre tesoriere è stato riconfermato Piergiorgio Andreoli.

“In una fase politica in cui l’Unione Europea viene messa in discussione – dice Giorgio Rusconi – è importante rilanciare iniziative come quelle dei Gemellaggi che portino comprensione tra i cittadini di paesi e culture diverse. E’ necessario uno sforzo, che potrebbe essere facilitato dall’utilizzo dei nuovi media, per promuovere nuovi programmi coinvolgendo le scuole, le associazioni di volontariato e quelle dei lavoratori e di categoria, con una attenzione particolare ai riflessi turistici per Lecco”.

Primo banco di prova sarà la Festa di Lecco in programma domenica 2 dicembre, alla quale, come da tradizione, saranno invitati i rappresentanti delle cinque città gemellate.