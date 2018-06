LECCO – Don Abbondio, Renzo, Lucia, i bravi, Don Rodrigo, Fra Cristoforo, la Monaca di Monza… I protagonisti dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni hanno sfilato al completo nel primo pomeriggio in centro città, tra lo stupore e la curiosità dei tanti turisti e cittadini che passeggiavano per il centro godendosi la splendida giornata di sole.

E’ il Corteo Lariano, partito da Piazza Cermenati e giunto fino a Pescarenico, dove in questi giorni si festeggia la Festa Lariana, dedicata a ‘Quel ramo del Lago di Como e le sue tradizioni’. Una grande manifestazione organizzata dall’Associazione barche in legno, con il patrocinio di Comune di Lecco, Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori, Consulta musicale di Lecco, Confcommercio Lecco e con il contributo della Fondazione Comunitaria del lecchese Onlus.

Dopo l’inaugurazione di venerdì, la Festa prosegue oggi e domani, domenica, con tante iniziative e spettacoli.

Tanti i figuranti che hanno allestito e partecipato al Corteo storico tradizionale lariano, provenienti da diversi gruppi del territorio lecchese e non solo: i Firlinfeu, i Contadini della Brianza di Albavilla, il gruppo La Regina nel Castello della Proloco Lierna e molti altri. A presidiare il corteo oltre la Polizia Locale una delegazione di City Angels che ha scortato i figuranti fino a Pescarenico.

La giornata di oggi proseguirà con la Regata delle Lucie illuminate che si terrà alle 18.30, in ricordo di Giordano Rizza, fondatore di Abil. Dopo la cena, alla quale saranno ospiti i ragazzi della Nazionale dei Terremotati giunti in città per la Maratona di Calcio in corso allo Stadio Rigamonti Ceppi, sarà la volta della musica con il concerto dei Luf previsto alle 21.30.