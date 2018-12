LECCO – Nel tardo pomeriggio di oggi, 4 dicembre, nella caserma dei Vigili del Fuoco di Lecco si sono tenute le celebrazioni per Santa Barbara. Alla presenza delle autorità civili e militari, monsignor Davide Milani ha celebrato la Messa.

“La nostra città sta insieme e funziona perché tante persone fanno bene il proprio lavoro, ma la materia che manovrate è talmente delicata che tutti noi dovremmo imparare dai voi, Vigili del Fuoco – ha detto il prevosto durante l’omelia -. Ogni vostro gesto è decisivo e noi vi siamo molto grati per questo. Però vi do anche un compito molto importante: questa dedizione portatela fuori dalla caserma e trasmettetela nella vita, dovete essere testimonianza per risvegliare la coscienza civica della città”.

Al termine della celebrazione è toccato al comandante provinciale ingegner Giuseppe Biffarella tirare le somme di un anno di lavoro. Dopo aver snocciolato i dati del 2018 e ricordato l’impegno straordinario legato al maltempo di fine ottobre (200 interventi in 36 ore), ha voluto rassicurare i sindacati sulle sorti della nuova caserma: “L’attività continua anno dopo anno, nonostante le strutture siano sempre le stesse. Qualcosa però si sta muovendo e lo voglio dire ai sindacati che oggi hanno organizzato un momento di incontro con la popolazione. Il terreno dove sorgerà la nuova caserma non è pericoloso, l’area è idonea, c’è la presenza di rifiuti speciali ma sono già stati impegnati 2.100.000 euro per isolare il sottosuolo da quella che sarà la nuova struttura e questo è il primo passo”.

Il comandante ha detto che sarò una realizzazione pregevole nel rispetto di tutte le matrici ambientali e architettoniche: “La prossima Santa Barbara sarà foriera di novità e la nuova caserma nascerà da un concorso di idee internazionale”.

La cerimonia si è conclusa con l’assegnazione dei riconoscimenti. Premiati per i 15 anni di attività: Andrea Tenchio, Massimo Dell’Oro, Jacopo Balbiani e Alessandro Orio. Riconoscimenti anche per Giorgio Ioli (33 anni di carriera), Massimo Cassanelli (36 anni), Rodolfo Colombo (33 anni) e Giorgio Stucchi (33 anni).