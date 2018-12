LECCO – Non c’è Natale senza albero ed anche quest’anno Lecco non si farà mancare il tradizionale abete: questa mattina, mercoledì, il ‘sempreverde’ ha fatto il suo ingresso in piazza Garibaldi ed è stato posizionato, grazie ad una gru, nella sua consueta posizione, all’angolo con via Nazario Sauro.

Inizialmente prevista per mercoledì, l’accensione dell’albero è stata posticipata a questo giovedì alle 17.30. L’iniziativa anche quest’anno è a cura dell’Associazione

“Inprimalinea Onlus – Il cancro si combatte insieme” in collaborazione con Linee Lecco.