LECCO – Inaugurata l’ottava Mostra dei Presepi allestita al Palazzo delle Paure di piazza XX settembre e curata dall’Associazione Italiana Amici del Presepe sede di Lecco presieduta da Angelo Bonazzola. Molti i cittadini che hanno voluto prendere parte all’inaugurazione introdotta da Barbara Cattaneo, direttrice dei sistema Museale Urbano Lecchese.

“Ogni anno la mostra si arricchisce di iniziative e di pubblico – ha esordita la direttrice Cattaneo – Quest’anno ci saranno anche due conferenze: una dedicata alla storia del presepio e una come lo si costruisce”.

Entrambe con inizio alle 21, la prima in programma il 20 dicembre è intitolata “800 anni di Presepio” a cura del maestro presepista Claudio Mattei (Presidente della Sede di Ponte San Pietro), mentre la seconda “Come costruire un Presepio” sarà curata dei soci della Sede di Lecco e si terrà giovedì 3 gennaio 2019.

Presente all’inaugurazione anche Monsignor Davide Milani che ha salutato i presenti ricordando come “è bello constatare che c’è un’attenzione così alta verso il presepe – quindi Monsignore ha ricordato – Con l’avvicinarsi del Natale, si sentono sempre più spesso voci pro e contro il presepe. Va detto che si tratta di un simbolo sacro e pertanto non ci si può polarizzare prendendo parte a gruppi pro e gruppi contro, perché il presepe è un simbolo che unisce”.

Quindi la parola è passata al sindaco di Lecco Virginio Brivio che ha ringraziato tutti per la numerosa partecipazione. Poi è toccato ad Angelo Bonazzola, presidente dell’associazione, il compito di rispondere a due domande: che cos’è il presepe e perché il presepe? “Il presepe – ha esordito Bonazzola – è la rappresentazione della nascita di Gesù. In questo periodo nel mondo ne vengono realizzati migliaia forse milioni e sono tutti diversi. Lo sono perché ognuno mette un pezzetto di se stesso nell’opera che sta realizzando e attraverso il presepe esprime il suo modo di vivere la nascita di Cristo. Quindi, il presepe ci permette di esprimere i sentimenti ed ecco la risposta alla seconda domanda, Perché lo facciamo? Lo facciamo proprio per condividere con gli altri i nostri sentimenti”.

Tra i numerosi presenti in sala anche il neo presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli, alcuni consiglieri comunali e i rappresentanti delle città gemellate giunti proprio oggi in città per trascorrere alcuni giorni a Lecco; gemelli che sono stati capitanati dal Presidente del Comitato gemellaggi di Lecco Giorgio Rusconi, con lui gli c’erano gli amici di Macon (Francia), Overjise (Belgio), Szombathely (Ungheria) e Igualada (Catalogna).

Ad allietare l’inaugurazione il Coro Alpino Lecchese diretto dal Maestro Alessio Benedetti.

La tradizionale Mostra di Presepi si inserisce nel calendario degli eventi natalizi e sarà aperta al pubblico fino al 13 gennaio 2019.

Info: https://www.presepio.it/lecco-viii-mostra-di-presepi-e-diorami/