LECCO – Inaugurata oggi pomeriggio, sabato, come da programma la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita in piazza Garibaldi in occasione delle feste natalizie e che rimarrà aperta fino al pubblico fino a domenica 10 febbraio.

Lunga 40 metri e larga 14 la pista è stata ingrandita rispetto agli altri anni. Quest’oggi, alla presenza del vice sindaco Francesca Bonacina e dell’assessore allo sport Roberto Nigriello si è svolto il taglio del nastro con cui si sono aperte a tutti gli effetti le danze, con lo show “La fiaba di Natale” della compagnia “SK8 Crew – Ice Skating Events.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio in formato “XXL”, sarà aperta dal 1° al 22 dicembre dalle 15.30 alle 22, mentre dal 23 dicembre al 6 gennaio dalle 10.30 e alle 23.

Il biglietto per poter accedere alla struttura costa 6 euro (4 euro senza pattini) per gli adulti, 3 euro per i bambini sotto il metro d’altezza. I residenti a Lecco possono pattinare 15 minuti in più allo stesso prezzo. Le scuole possono organizzare, al mattino e durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 2 euro ad alunno all’ora. Inoltre, i gruppi di almeno 10 persone avranno 1 euro di sconto. Buon divertimento a tutti!