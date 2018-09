LECCO – All’interno delle Giornate Europee del Patrimonio l’Ordine degli Architetti PPC di Lecco ha organizzato una iniziativa.

“E’ sembrato opportuno rivalutare il nostro primo Novecento, attraverso l’opera di due architetti Mino Fiocchi e Mario Cereghini che hanno caratterizzato l’immagine della nostra città, sia a livello locale che nazionale. La scelta delle opere vuole essere una sintesi esplicativa di come la funzione dell’Architettura fosse ancora legata a concetti di espressività formale, funzionale e di valori condivisi anche sotto il profilo estetico”.

Domenica 23 settembre dalle 9 alle 11 a Lecco è in programma l’Itinerario pedonale sull’architettura del primo Novecento. Sono disponibili punti informativi presso le seguenti opere: 1. Mario Cereghini, Abitazione e uffici, via Cairoli 25-27; 2. Mario Cereghini, Tribunale, via Cornelio 2; 3. Mario Cereghini, Distributore di benzina, Lungolario Piave/zona Caviate; 4. Mino Fiocchi, Chiesa di S. Francesco Frati Cappuccini, viale Turati.

Inoltre saranno visitabili fuori dal centro: 5. Mino Fiocchi, Casa Bigoni a Pescarenico, via Pescatori 36; 6. Mario Cereghini, Chiesetta dell’Istituto Airoldi e Muzzi, via Airoldi e Muzzi 2. Gli accompagnatori fanno parte dell’Ordine degli Architetti di Lecco.

LA LOCANDINA DELL’EVENTO