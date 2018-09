LECCO – E’ partita pochi minuti dopo le 8.30 dalla Meridiana la tradizionale Camminata Manzoniana, manifestazione targata Ltm – Lecchese Turismo Manifestazioni, in collaborazione con la Provincia e il Comune di Lecco.

Tantissimi i lecchesi (e non solo) che anche quest’anno hanno preso parte all’iniziativa, nata a sostegno dell’attività di Telethon per la raccolta fondi a favore della ricerca medico scientifica sulle malattie genetiche. Due mila circa le iscrizioni pervenute, a cui si aggiungono quelle dell’ultimi minuto effettuate domenica mattina, a riprova del fatto che la Camminata Manzoniana è oramai una tradizione imperdibile per tantissimi.

Come ogni anno tre i percorsi disponibili per gli iscritti, di diversa lunghezza, da 5,5, 11 e 20 km, lungo i quali sono stati predisposti punti di ristoro. Per tutti un unico traguardo, nella bella cornice di Villa Manzoni, con rinfresco.

Il ritrovo domenica mattina è cominciato alle 7.45: in attesa dello start, dato dall’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza, i presenti sono stati allietati dal Gruppo di Sbandieratori di Primaluna che hanno offerto uno spettacolo sulle note incalzanti dei tamburi.

“Un grazie di cuore all’associazione Ltm che ogni anno organizza in maniera impeccabile questa iniziativa – ha commentato l’assessore Piazza poco prima di dare il via alla Camminata – un appuntamento importante che unisce la città nell’amicizia e nella beneficenza, consentendo al contempo di scoprire i luoghi e le bellezze del nostro territorio. A tutti una buona Camminata Manzoniana e appuntamento al prossimo anno!”.

