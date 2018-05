LECCO – Quest’anno è quello degli 80: la classe 1938 raduna i propri coscritti e coscritte che si ritroveranno ancora una volta per festeggiare le ottanta primavere, un bellissimo compleanno da celebrare insieme.

E così, domenica 27 maggio, è stata organizzata una giornata da vivere in compagnia, a partire dalle 11 con la Santa Messa al Santuario della Vittoria, la fotografia di gruppo al termine della celebrazione, poi il pranzo alle 13 al ristorante I due Laghi dell’hotel HN Pontevecchio di via Visconti. La quota di iscrizione è di 55 euro.

“Abbiamo già raggiunto le cento adesioni – ci racconta Pietro Ciappesoni, del comitato organizzatore – il raduno per il trentesimo è stato il primo, l’idea è nata da un gruppo di otto amici, ancora oggi siamo gli stessi a prendere iniziativa e ogni anno organizziamo momenti d’incontro come questo”.

Una rimpatriata che ha visto partecipare fino a trecento persone nelle edizioni precedenti.

“Negli anni qualche amico inevitabilmente ci ha lasciato, soprattutto tra gli uomini – spiega Ciappesoni – ma ogni anno richiamiamo tantissime persone, la maggior parte sono coscritti di Lecco, ma c’è anche chi arriva da Ballabio o Civate. Non è l’unico momento di ritrovo, anche nel periodo natalizio ci incontriamo per una cena e per scambiarci gli auguri”.