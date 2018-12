LECCO – L’artista Sara Ferrari sarà protagonista di una mostra al Mojito Cafè di viale Turati a Lecco. L’esposizione sarà inaugurata venerdì 14 dicembre alle 19.

Nata a lecco il 17 febbraio 1976, Sara Ferrari si è diplomata alla Scuola di Grafica Pubblicitaria del Castello Sforzesco. Dopo qualche esperienza come grafica per eventi teatrali e come progettista di interni presso la Pirelli RE, nel 1998 viene assunta come grafica presso l’Uffico Marketing di Deutsche Bank Spa seguendo negli anni la parte grafica e di comunicazione di DB e delle società collegate.

Ha sempre avuto la passione per l’arte e per la pittura anche se non ha mai avuto una corrente d’ispirazione precisa: “La pittura è il mio modo, a volte infantile, di esprimere le emozioni e il mio stato d’animo e non segue uno stile preciso o impostato. Nei miei quadri amo occupare tutto lo spazio, essere petulante, usare più materiali e più strati, riempire la superficie. Riesco ad essere ‘chiassosa’ anche in questo modo! La definizione che più mi si addice è quella che mi paragona ad un cappello di un mago dal quale può uscire qualsiasi cosa. Sempre. Stupendo. Imprevedibile”.