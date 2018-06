LECCO – Nel corso della mattinata di oggi, venerdì, l’assessore regionale all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli, ha fatto visita al complesso di Villa Ponchielli, patrimonio immobiliare del Comune di Lecco, che, terminati i lavori di messa in sicurezza, è stato inserito nell’ambito di un ambizioso progetto di riqualificazione funzionale denominato Lake, acronimo di Local Alliance for Knowlegde and Education in food and hospitality in the Lecco Lake, in partnership con il Comune di Malgrate, il Cfpa di Casargo, la Provincia di Lecco e la Caritas Ambrosiana.

Il progetto, già in grado di superare il primo step in quanto idoneo e ammissibile ai sensi dei termini di partecipazione, intende ottenere il finanziamento messo a disposizione dal bando europeo Urban Innovative Actions e trasformare nell’ambito del triennio la villa, sita in corso Emanuele Filiberto, nel quartiere di Maggianico, un polo di eccellenza europeo per l’alta formazione professionale e per l’innovazione nell’ambito della ristorazione e dell’hôtellerie.

Il successivo step prevede una valutazione strategica e l’esito positivo di questa ulteriore analisi porterà il progetto all’attenzione del segretariato permanente della Commissione Europea per la valutazione operativa che ad ottobre comunicherà l’esito finale del bando e la graduatoria dei progetti approvati.

Ad accogliere oggi a Villa Ponchielli l’assessore regionale Galli, che ha incontrato il Sindaco di Lecco Virginio Brivio nel parco della celebre residenza della scapigliatura lecchese, insieme al consigliere regionale lecchese Mauro Piazza, ai consiglieri regionali del gruppo Lombardi Civici Europeisti Elisabetta Strada e Niccolò Carretta, ecco gli assessori comunali al patrimonio Corrado Valsecchi e alla cultura Simona Piazza, il Sindaco di Malgrate, presidente della Provincia di Lecco Flavio Polano, il presidente del CdA del CFPA di Casargo Nunzio Marcelli, il Direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti, Marco Galbiati, fondatore dell’associazione “Il tuo cuore la mia stella” dedicata al figlio Riccardo, il Sindaco di Casargo, membro del CdA del CFPA, Pina Scarpa. Presenti anche i consiglieri comunali Cinzia Bettega, Antonio Pattarini e Giovanni Colombo, i dirigenti comunali Luca Gilardoni e Massimo Gatti, il direttore generale del CFPA di Casargo Marco Cimino e il membro del CdA Diego Combi e lo staff dello Studio di Architettura Spreafico. La visita ha consentito a Stefano Bruno Galli di conoscere meglio il progetto e di toccare con mano le potenzialità funzionali del complesso e del parco.

“Dopo aver ottenuto questo primo formale via libera, LAKE dovrà ora confrontarsi con le altre 65 proposte avanzate dai diversi paesi membri nella categoria Jobs and skills in the local economy – ha spiegato il Sindaco di Lecco Virginio Brivio – Il progetto, condiviso con il Comune di Malgrate, il CFPA di Casargo, la Provincia di Lecco e la Caritas Ambrosiana intende riportare in vita Villa Ponchielli e trasformarla in un luogo privilegiato, anche per storia e cultura, di formazione e valorizzazione di professionalità specifiche nel settore della ristorazione e di tutte quelle attività sempre più correlate”.

“È questo il momento dell’impegno e della sinergia, della creazione di una lobby positiva finalizzata alla promozione di quanto pensato e con convinzione proposto all’Europa. Per questo ringrazio Regione Lombardia, l’attenzione dell’assessore Galli, il supporto dei consiglieri regionali del territorio, e in particolar modo del gruppo consiliare Lombardi Civici Europeisti guidato dalla consigliera Elisabetta Strada, che ha sollecitato la visita dell’assessore, e la determinazione che ci hanno dedicato e con la quale ci auguriamo supportino la causa del Comune di Lecco e degli Enti partner dell’iniziativa, al fine di ottenere i finanziamenti europei necessari alla trasformazioni di Villa Ponchielli in un fiore all’occhiello del territorio” ha concluso il sindaco.