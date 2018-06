LECCO – Di seguito le modifiche alla viabilità per le manifestazioni nella serata di domenica 24 giugno e della prossima settimana comunicate dal comune di Lecco.

Per consentire il regolare svolgimento della tradizionale Festa del Lago e della Montagna in programma nel corso della serata di domenica 24 giugno, la processione religiosa, la benedizione del lago e il conclusivo spettacolo pirotecnico, lungo Lario Isonzo, nel tratto compreso tra largo Europa e piazza Cermenati, resterà chiuso al traffico dalle ore 20 alle 24.

Modifiche alla viabilità della prossima settimana:

VIA PUCCINI, tratto all’altezza del civico 24 parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, il 25 giugno (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIALE BRODOLINI, tratto all’altezza del civico 59 parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, il 25 giugno (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA DEL ROCCOLO dal 27 al 30 giugno parziale restringimento per lavori di posa nuova infrastruttura fibra ottica (Impresa Sielte Spa per conto di Vodafone);

VIA CORTI, tratto all’altezza del civico 24 parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, dal 27 e 28 giugno (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA MONS. MONETA, tratto all’altezza del civico 9 parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, dal 27 e 28 giugno (Impresa Edil Lario Cad Srl Costruzioni Stradali di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

VIA LEGNANO, tratto all’altezza del civico 6 totale chiusura per occupazione di suolo pubblico per operazioni di scarico prefabbricati in legno per costruzione edificio dalle ore 8 alle 12 dei giorni 26 al 27 giugno (Impresa Costruzioni Augusto e Alfredo Sangiorgio srl per conto di privati);

VIA AGLIATI, tratto all’altezza del civico 32, totale chiusura per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, dal 28 al 29 giugno (Impresa Valassi Costruzioni Srl di Lecco per conto di privati);

CORSO MATTEOTTI, tratto all’altezza del civico 124, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, dal 28 al 29 giugno (Impresa Valassi Costruzioni Srl di Lecco per conto di privati);

VIA LAZZARETTO, tratto all’altezza del civico 17, totale chiusura per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, dal 28 al 29 giugno (Impresa Valassi Costruzioni Srl di Lecco per conto di privati);

VIA RAFFAELLO, tratto all’altezza del civico 8 dal 28 al 29 giugno parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete di bassa tensione (Impresa Piazza Carlo & C. Srl di Introbio per conto di Enel Distribuzione Spa);

VIA LEONARDO DA VINCI, tratto all’altezza del civico 10 dal 28 al 29 giugno parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete di bassa tensione (Impresa Piazza Carlo & C. Srl di Introbio per conto di Enel Distribuzione Spa);