LECCO – Pubblichiamo le modifiche alla viabilità cittadina annunciate dal Comune di Lecco per la prossima settimana

CORSO MARTIRI, tratto all’altezza dei civici 54 e 56/a il 12 ottobre parziale restringimento per lavori di dispersione gas e isolamento prega (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl – lavoro già programmato per l’11 ottobre ma rinviato causa imprevisti);

VIA ELETTROCHIMICA, dal 15 al 19 ottobre parziale restringimento per lavori di perforazione elettroguidata orizzontale per posa cavi fibra ottica (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA LEGNANO, tratto tra civico il 5 e 7, totale chiusura per transito e montaggio gru edile di cantiere dalle ore 7 alle 12 del 17 ottobre (Impresa Edile Antonetti Mattia di Ballabio);

VIA PIETRO NAVA, tratto dal civico 1 al civico 19, parziale restringimento per occupazione di suolo pubblico con automezzo munito di elevatore mobile per lavori di ripristino intonaco, il 20 ottobre dalle 6 alle 10 (privati);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle ore 12.00 alle ore 18.30 di domenica 21 ottobre.