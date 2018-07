LECCO – Le modifiche alla viabilità previste per la prossima settimana.

– Via Galileo Galilei, tratto da via Garabuso per circa 300 metri, dal 16 luglio al 3 agosto parziale restringimento regolato da semaforo a senso unico alternato per lavori di realizzazione rete idrica;

– Corso Carlo Alberto, tratto antistante il civico 17/a, parziale restringimento per lavori di formazione marciapiede pedonale dal 16 luglio al 4 agosto;

– Via Ponchielli, tratto all’altezza del civico 32 parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa, il 16 luglio;

– Via Magnodeno il 17 luglio parziale restringimento per lavori di riparazione guasto su impianto di illuminazione pubblica (Impresa Francesetti srl di Piancogno per conto di Enel Sole Spa);

– Lungo Lario Isonzo, tratto compreso tra piazza Cermenati e largo Europa, totale chiusura sera sabato 21 luglio per manifestazione “Notte Bianca”.