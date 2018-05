LECCO – Come di consueto, pubblichiamo le segnalazioni riguardanti le modifiche alla viabilità dei prossimi giorni, rese note dal Comune di Lecco:

S.S. 36 Racc. “del Lago di Como e dello Spluga” , gallerie “Valsassina” e “Passo del Lupo”, totale chiusura in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 21 di lunedì 7 maggio alle 5 di martedì 8 maggio, per lavori di manutenzione impianti tecnologici installati all’interno delle gallerie (ANAS di Milano);

Via Pola dal 7 al 18 maggio proroga parziale restringimento per lavori di ultimazione allacciamenti alla rete gas più rifacimento pavimentazione;

S.S. 36 “del Lago di Como e dello Spluga” gallerie “Attraversamento di Lecco” e “San Martino”, totale chiusura, in carreggiata nord, da uscita Lecco centro a ingresso Lecco Orsa, dalle ore 21 dell’8 maggio alle 5 del 9 maggio e in carreggiata sud da uscita Lecco Orsa a ingresso Lecco Valsassina dalle ore 21 del 9 maggio alle 5 del 10 maggio per lavori di manutenzione agli impianti tecnologici installati all’interno delle gallerie (ANAS di Milano);

Corso Promessi Sposi, tratto compreso tra il civico 56 e il civico 130, dall’8 al 15 maggio parziale restringimento per lavori di rimessa in quota e sostituzione chiusini fognatura;

Via Gaudenzio Ferrari , tratto all’altezza dei civici 23/C e 21/C totale chiusura per lavori di riparazione perdita di acqua dall’8 al 9 maggio ;

Corso Monte Santo, tratto all’altezza del civico 6, parziale restringimento per lavori di allacciamento gas, dal 10 all’11 maggio;

S.S. 36 “del Lago di Como e dello Spluga” galleria “Monte Barro”, totale chiusura in carreggiata nord da svincolo di Civate a svincolo di Pescate dalle ore 21 del 10 maggio alle 5 dell’11 maggio e in carreggiata sud da svincolo di Pescate a svincolo di Civate, dalle ore 21.00 dell’11 maggio alle 5 del 12 maggio per lavori di manutenzione impianti tecnologici all’interno della galleria (ANAS di Milano);

Lungo Lario Isonzo, tratto compreso tra piazza Cermenati e via Nazario Sauro, totale chiusura dalle ore 9.45 alle 10.30 di sabato 12 maggio per svolgimento manifestazione “Iron Fly” (ASD Parapendio Club Scurbat).