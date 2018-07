LECCO – Mercoledì 11 luglio è in programma il quarto dei cinema all’aperto di piazza Garibaldi Lecco previsti per questa estate 2018. Alla regia naturalmente LTM Lecchese Turismo Manifestazioni che in collaborazione con Telethon e il Comune di Lecco propone questa rassegna estiva.

Il prossimo appuntamento di mercoledì 11 luglio lascia spazio ad un fantasy. GGG il Grande Gigante Gentile. Un film di Steven Spielberg anche questo campione di incassi che ha saputo regalare emozioni al pubblico di tutto il mondo.

Il film in questione è tratto da un libro di Roald Dhal, uno dei migliori scrittori per ragazzi che la letteratura abbia mai avuto, anche se parlare di lui come un autore per i giovani è riduttivo: la spettacolare fantasia di Dahl, infatti, ha sempre ammaliato anche migliaia di lettori assai più stagionati, che anche da adulti o da anziani hanno amato le storie e i personaggi del narratore gallese. Oltre al Il GGG, Matilde, La Fabbrica di Cioccolato e Il Grande Ascensore di Cristallo sono solo alcuni dei suoi tanti successi letterari senza tempo. Il Grande gigante gentile rapisce Sophie e la porta nella sua caverna. Diventati in seguito grandi amici insieme dovranno affrontare terribili personaggi.

Dunque un’altra storia da gustare nella accogliente arena all’aperto di piazza Garibaldi Lecco. Ingresso libero e quasi 400 sedie a disposizione. Ogni cinema che si rispetti ha i popcorn e noi non saremo di meno ma anzi la cosa più importante che il ricavato dalle offerte dei popcorn andrà a sostenere Telethon. I fondi raccolti servono infatti per trovare una cura per le oltre 8000 malattie genetiche ad oggi conosciute.