LECCO / MILANO – “Ancora nessuna notizia in merito al bonus non erogato agli utenti della linea S8 per il mese di gennaio. E probabilmente sarà lo stesso per il mese di febbraio”.

Lo fa sapere il consigliere regionale del PD Raffaele Straniero che nel mese di aprile aveva presentato un’interrogazione scritta all’assessore Terzi riguardo alla questione che interessa la linea Lecco-Milano via Carnate. La risposta è arrivata giusto lunedì.

“Con grande stupore apprendo dall’assessore che le operazioni di verifica sui dati di monitoraggio trasmessi sono ancora in corso – spiega Straniero – quando avrebbero dovuto essere ultimate due mesi fa, e che, anche per il bonus del mese di febbraio, la situazione è la medesima: Trenord ha comunicato i dati in ritardo e la Regione Lombardia ha ancora in corso le operazioni di verifica”.

“Dunque – conclude amaro il consigliere dem – oltre ai quotidiani ritardi e alle cancellazioni, per i pendolari arriva anche la beffa del ritardo sulla verifica dei bonus”.