LECCO – Di seguito riportiamo le modifiche alla viabilità previste dal comune di Lecco per la prossima settimana:

Via del Pozzo, tratto compreso tra il civico 1 e il civico 3 – totale chiusura al transito pedonale dalle ore 8 alle 18 del 17 settembre per lavori di stazionamento automezzo munito di piattaforma elevatrice necessario all’esecuzione di lavori di posizionamento di canna fumaria (Condominio di via Del Pozzo 1);

Via Mascari, tratto all’altezza del civico 63, parziale restringimento per occupazione di suolo pubblico con automezzo munito di piattaforma elevatrice per pulizia gronde dalle ore 8 alle 10 del 17 settembre (Due Erre Srl di Lecco per conto di privati);

Via Don Ferrante, dal 17 al 21 settembre parziale restringimento per lavori di posa cavo fibra ottica (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

Via Legnano, tratto all’altezza del civico 6, totale chiusura per occupazione di suolo pubblico necessaria ad eseguire operazione di carico/scarico materiali dalle ore 7.30 alle 12 di lunedì 17 settembre (Impresa Costruzioni Augusto e Alfredo Sangiorgio srl di Garbagnate Monastero per conto di privati);

S.S.36 del lago di Como e dello Spluga – gallerie “attraversamento di Lecco” e “San Martino” – totale chiusura per lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti tecnologici installati all’interno delle gallerie in carreggiata nord da uscita Lecco centro a ingresso Lecco Orsadalle ore 21 del 17 settembre alle 5 del 18 settembree in carreggiata sud da uscita Lecco Orsa a ingresso Lecco Valsassina dalle ore 21 del 18 settembre alle 5.00 del 19 settembre (ANAS di Milano);

Via F.lli Rosselli, tratto all’altezza del civico 24, parziale restringimento per lavori di rimozione dissuasori di sosta esistenti causa occupazione di suolo pubblico per manutenzione facciata e successivo riposizionamento, dal 17 settembre al 18 ottobre (Impresa D e B Srl di Galbiate per conto di privati);

Via Solferino, tratto all’altezza del civico 4, totale chiusura per lavori di rinnovo derivazione di utenza acqua, il 18 settembre (Impresa Edil Lario Cad Costruzioni Stradali per conto di Lario Reti Holding Spa);

Via Sassi dal 18 al 21 settembre parziale restringimento per lavori di allacciamento acqua e fognatura area parcheggio comunale (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

Via Palestro dal 17 al 18 settembre parziale restringimento per lavori di telecontrollo più posa armadio vetroresina (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

Via Cavagna, tratto all’altezza del civico 24, totale chiusura per lavori di posa nuovo impianto gas metano, dal 19 al 21 settembre (Impresa Decoline di Colombo Giancarlo di Lecco per conto di privati);

Via Ugo Foscolo dal 19 al 20 settembre parziale restringimento per lavori di estirpazione radici e verniciatura e sistemazione di dissuasori (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

Lungo lago- esecuzione prove di carico: giovedì 20 settembre dalle ore 9.30 alle 11.30: totale chiusura al transito veicolare delle seguenti vie e piazze: lungo lario Isonzo tratto compreso tra via L. Da Vinci e via Nazario Sauro, via Leonardo da Vinci tratto tra via Caprera e lungo lario Isonzo, viale Costituzione tratto tra via Aspromonte e lungo lario Isonzo; dalle ore 14.30 alle 16.30: totale chiusura al transito veicolare delle seguenti vie e piazze: piazza Stoppani, lungo lario Cadorna, tratto compreso tra piazza Stoppani e via Malpensata (Comune di Lecco);

Via Sant’Egidio, angolo via Movedo, parziale restringimento per installazione palina di sostegno segnaletica industriale, il 20 settembre (Impresa Edilbalossi Srl di Lecco per conto di privati);

Via Montebello, tratto all’altezza del civico 74, parziale restringimento per lavori di verifica tubazioni gas, il 20 settembre (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

Via Ronco inferiore, tratto all’altezza del civico 10, parziale restringimento per lavori di verifica tubazioni gas, il 20 settembre (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

Via Don Pozzi, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle ore 12.00 alle ore 18.30 di domenica 23 settembre.