LECCO – In occasione della festività di Ferragosto il Comune di Lecco ricorda le modifiche ai turni di raccolta dei rifiuti in alcune zone della città raccomandando di non esporre i sacchi la sera del 14 agosto e la mattina del 15 agosto.

Nello specifico:

Zona 1 viola, posticipato a giovedì 16 agosto

Zona 2 umido, anticipato a martedì 14 agosto

Zona 4 trasparente, posticipato a giovedì 16 agosto

Zona 5 vetro, posticipato a venerdì 17 agosto

Zona 6 carta, posticipato a giovedì 16 agosto

Zona 6 umido, anticipato a martedì 14 agosto

Per informazioni sulla raccolta rifiuti: Silea Spa 800 004 590 da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 18