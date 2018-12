LECCO – E’ il giorno di San Nicolò a Lecco: il 6 dicembre la città festeggia il suo santo patrono. Le celebrazioni principali si sono già svolte domenica, con la santa messa alla presenza delle autorità, la consegna delle mele ai bimbi fuori dalla basilica e la cerimonia delle benemerenze in sala don Ticozzi, ma anche oggi non mancheranno le occasioni di festa.

Nel pomeriggio, a San Giovanni, sarà inaugurata la Casa della Solidarietà e della Terza Età, nelle ex scuole rimesse a nuovo ed ora diventate sede del progetto di Anteas, Auser e dei servizi Comunali Anziani.

Alle 18, in Basilica si svolgerà la santa messa solenne nel giorno della memoria liturgica, concelebrano i sacerdoti della Parrocchia San Nicolò. La comunità cattolica kossovara proporrà una preghiera.

In serata, alle 21, sempre la Basilica sarà sede dello spettacolo “Nicolò, il santo della nostra festa e per la nostra Città” con Giovanni Scifoni e con la regia di Andrea Chiodo, che vuole spiegare e far conoscere meglio la figura di San Nicolò.