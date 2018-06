LECCO – “Il lavoro è una sfida a tutte le età, anche per i manager e per chi è impegnato in professioni poco convenzionali. Per questo è importante individuare le strade da percorrere per essere protagonisti del proprio futuro”.

Sono questi i temi del convegno “Il lavoro: una sfida a tutte le età” in programma a Lecco il 2 luglio, con inizio alle ore 17.30, presso la sede territoriale di Lecco del Politecnico, realizzato da Federmanager Lombardia, nell’ambito del progetto Oceano Verde e sostenuto da 4.Manager.

Tra i relatori spiccano Federico Mioni, autore del libro “Il lavoro di qualità. Come prepararsi alla sfida dell’occupazione”, e Vicky Piria, pilota della Scuderia Ferrari, che in tema di sfide ha molto da raccontare essendo tra le poche donne al mondo in un ambito prettamente maschile. Mioni e Piria saranno affiancati da esponenti del mondo della formazione e della selezione del personale; modererà i lavori il giornalista Gianluca Morassi.

Questo il programma:

17.30 Registrazione dei partecipanti

17.45 Saluto introduttivo di Francesco Castelletti, Presidente di Federmanager Lombardia, e di Diego Bresciani, Presidente di Federmanager Lecco.

Intervengono:

Federico Mioni, Direttore di Federmanager Academy e autore del libro “Il lavoro di qualità.

Come prepararsi alla sfida dell’occupazione”, Guerini Next Editore

Vicky Piria, pilota della Scuderia Ferrari, portatrice di un’esperienza in un settore a forte impatto motivazionale

Fulvio D’Alvia, Direttore Generale 4.Manager

Giuseppe Biazzo, Amministratore Delegato di Orienta Spa e autore della Prefazione al libro “Il lavoro di qualità. Come prepararsi alla sfida dell’occupazione”

Marco Vigini, Presidente Associazione Italiana per la Direzione del Personale Lombardia

18.45 Repliche dei relatori e conclusioni di Francesco Castelletti

L’evento è aperto a tutti, anche ai non aderenti a Federmanager, previa registrazione a lecco@federmanager.it entro il 28 giugno.