LECCO – Anche presso il Comando Provinciale Carabinieri di Lecco sono stati presentati il Calendario Storico e l’Agenda Storica 2019 dell’Arma dei Carabinieri.

“Il calendario è diventato un oggetto di culto, come dimostra una tiratura che da anni sfiora il milione e mezzo di copie – ha detto il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Ten. Col. Pasquale Del Gaudio -. Nato nel 1928, dopo l’interruzione post-bellica dal 1945 al 1949 il calendario tornò a vivere nel 1950 e da allora tanti temi sono stati trattati, vicini all’Arma ma anche ai cittadini. Questa edizione è stata pensata per la ricorrenza dei 40 anni dell’inserimento del primo sito italiano nel Patrimonio mondiale dell’Umanità e, parallelamente dei 50 anni dalla nascita dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale”.

Il primo sito italiano inserito tra i beni tutelati dall’Unesco, nel 1979, furono le incisioni rupestri della Valcamonica. Oggi l’Italia conta ben 54 siti protetti, primo paese al mondo. “Le pagine del Calendario presentano una carrellata dei siti italiani tutelati dall’Unesco – ha continuato il Comandante Del Gaudio -. In parallelo è riportato in breve il percorso evolutivo dei Carabinieri negli ultimi decenni, a partire dal Comando Tutela Patrimonio Culturale avviato nel 1969”.

Presentata anche l’Agenda Storica 2019 che è incentrata sul tema “I Carabinieri nella letteratura”, con uno specifico inserto curato dal professor Pietro Sisto, in cui viene proposta una carrellata di romanzi dedicati ai Carabinieri nel corso dei due secoli della loro storia: “Tra le opere dell’Ottocento si trovano ‘Le avventure di Pinocchio’ di Carlo Collodi e il libro ‘Cuore’ di Edmondo De Amicis. Fra i classici del Novecento si ricordano ‘I Racconti del Maresciallo’ di Mario Soldati e ‘Il giorno della civetta’ di Leonardo Sciascia. Si arriva infine ai nostri giorni, con i romanzi di Andrea Camilleri e Gianrico Carofiglio, di Carlo Lucarelli e Giancarlo De Cataldo e di altri ancora”.