LECCO – “Grazie a tutti i volontari della Fipsas della provincia di Lecco sono state seminate ben 20.800 trote fario nei nostri fiumi e torrenti “.

Ad annunciarlo è stato il presidente della Asd provinciale di Lecco convenzionata Fipsas Stefano Simonetti che ha continuato: “Un risultato eccezionale grazie anche alla attività dell’incubatoio di Fiumelatte, all’opera dei biologi e alla collaborazione con la Regione Lombardia Utr Brianza”.

“La Asd provinciale di Lecco da sempre attenta e scrupolosa nel rispetto ambientale dei nostri torrenti ha messo a disposizione dell’incubatoio e della Regione Lombardia, in un ottica di leale e reciproca collaborazione, i propri volontari, per la semina delle trote fario. I pescatori sportivi oggi sono le prime sentinelle del nostro ambiente. Auspico fortemente che l’opera degli incubatoi, e in particolare quello di Fiumelatte, possa continuare la propria opera, con nuove risorse, anche nel 2019, per sostenere la fauna ittica autoctona e in aiuto alla pesca sportiva sostenibile”.

La Asd provinciale di Lecco sostiene l’importante opera dell’incubatoio di Fiumelatte auspicando un incremento delle attività per il 2019 confermando sin da ora la disponibilità a una concreta e rinnovata collaborazione.

L’ELENCO COMPLETO DELLE IMMISSIONI