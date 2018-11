LECCO – Lecco si tinge di rosso contro la violenza sulle donne. In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne domenica mattina in Piazza XX Settembre si è tenuta una manifestazione a cura di Telefono Donna Onlus Lecco, in collaborazione con l’associazione Femminile Presente.

La ricorrenza del 25 novembre è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999 in ricordo del brutale assassino nel 1960 delle tre sorelle Mirabal, torturate e uccise dagli agenti del Servizio di informazione militare mentre stavano andando a trovare i loro mariti in prigione, durante la dittatura di Rafael Leonidas Trujillo.

Anche la città di Lecco ha voluto fermarsi un momento per ricordare le donne vittima di violenza e abusi, non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Secondo i numeri dell’Istat in Italia sono oltre 6 milioni le donne vittima di violenza: “Vuol dire circa una donna su tre – ha detto Lella Vitali di Telefono Donna Onlus Lecco – un numero che deve far pensare. Il 38% degli omicidi riguarda femminicidi. Oggi siamo qui per ricordare queste vittime ma anche e soprattutto per fare prevenzione: penso alle giovani generazioni, a quante ragazze tra i 16 e i 30 hanno già vissuto episodi di violenza senza avere il coraggio di denunciare alle forze dell’ordine. Per questo andiamo nelle scuole, ad insegnare il rispetto reciproco, base fondamentale delle relazioni non solo tra uomo e donna ma tra esseri umani”.

Alla manifestazione era presente anche il vicesindaco di Lecco Francesca Bonacina: “Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento a Telefono Donna, al Fondo Zanetti di Lucia Codurelli e alle tante associazioni che ogni anno, e non solo il 25 novembre, lavorano per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. Dobbiamo parlare di prevenzione nei contesti quotidiani, partire dalle cose semplici, dal linguaggio, dalle immagini che tanto oggi sostituiscono la comunicazione verbale. Bisogna insegnare a rilevare in questi codici la violenza troppo spesso celata. Lo sforzo di gruppo – ha concluso – deve essere quello di lavorare sulla quotidianità, uomini e donne, singolarmente e in gruppo”.

Il momento riflessivo si è concluso con una performance teatrale che ha simulato diversi casi di violenza sulle donne. Anche il lungolago di Lecco si è tinto di rosso grazie alle volontarie di Femminile Presente che hanno addobbato le panchine della passeggiata tra Piazza Cermenati e Piazza Garibaldi con nastri e fiocchi rossi e storie di violenza per sensibilizzare i passanti.

Ricordiamo di seguito le iniziative promosse dall’associazione Telefono Donna in occasione della Giornata contro la violenza sulla donna:

Lunedì 26 novembre: Spazio Teatro Invito alle ore 9 iniziativa promossa dai sindacati per le scuole

Martedì 27 novembre: Spazio Teatro Invito alle ore 21 al Teatro invito film “L’affido” una storia di violenza

Venerdì 30 novembre: Sala Don Ticozzi ore 20.30 incontro sul tema “Le molestie sul luogo del lavoro”

GALLERIA FOTOGRAFICA