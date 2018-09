LECCO – Questa mattina, puntuali, sono cominciati i lavori di riqualificazione in via G. B. Grassi, la strada che dal liceo scientifico sale verso viale Turati.

Con una ruspa gli operai dell’impresa Vitali Srl di Cisano Bergamasco hanno cominciato a rimuovere tutti i cubetti di porfido che ricoprono la strada e che saranno utilizzati per il rifacimento dei marciapiedi che, una volta terminati i lavori, saranno ampliati e risagomati.

Una riqualificazione necessaria in vista dell’apertura del parcheggio del Broletto che, dopo un lungo contenzioso legale ora risolto, finalmente potrà essere aperto al pubblico dopo lunghi anni di attesa.

Via Grassi resterà completamente chiusa al traffico veicolare (per il momento i pedoni possono passare su un lato della strada) fino alle ore 20 di martedì 11 settembre.

Durante questo periodo è soppressa anche la fermata degli autobus delle linea 2, 2 serale, 6 Belledo e 8 Rancio che effettueranno la seguente deviazione: via Volta, Corso Matteotti, via Papa Giovanni XXIII, via Montanara, via Col di Lana, viale Turati.