LECCO – Domani sera, domenica, verrà riproposto lo spettacolo pirotecnico sul Lago, interrotosi la scorsa settimana per problemi tecnici ai sistemi informatici dell’imbarcazione, per l’occasione, per “evitare potenziali interferenze e problemi di sicurezza” sarà vietato l’utilizzo di droni.

Lo spettacolo concluderà il weekend dedicato alla rassegna Lecco Summer Festival, con l’inizio dei fuochi fissato alle 22.30. “L’amministrazione comunale e l’azienda incaricata della realizzazione dello spettacolo stesso invitano la cittadinanza, a titolo precauzionale, a evitare di avvicinarsi o sorvolare la zona adibita allo sparo dei fuochi per un raggio di 500 metri con apparecchiature elettroniche, per evitare potenziali interferenze e problemi di sicurezza” si legge in una nota diffusa dal comune di Lecco.