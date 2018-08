LECCO – Strisce pedonali “fantasma” in molti punti della città con la vernice bianca ormai scolorita e in alcuni punti letteralmente scomparsa. La sequela di scatti è stata realizzata da un lettore segnalando alla necessità di intervenire ripristinando la vernice bianca a tutela della sicurezza dei pedoni.

Il reportage fotografico spazia da viale Montegrappa a corso Promessi Sposi, via Amendola, via Partigiani (all’incrocio con le vie Oslavia e Adamello) e ancora corso Monte Santo (all’altezza del semaforo pedonale), viale Redipuglia, via dell’Eremo, via XI Febbraio, via Don Pozzi, via Dante Alighieri, via Digione, via Marco d’Oggiono, Largo Caleotto e Largo Montenero. Insomma, c’è da fare un bel lavoro.