LECCO – Sabato 19 maggio verranno inaugurati una nuova stalla e un nuovo fienile a Visso (Macerata), un piccolo comune di 1.200 abitanti colpito dal terremoto dell’ottobre 2017. Anche il presidente della Provincia di Lecco Flavio Polano parteciperà alla cerimonia.

La stalla è stata costruita a tempo di record dalle sezioni di Lecco, Monza, Como e Valtellina dell’Associazione Nazionale Alpini; il cantiere è stato infatti aperto il 5 marzo 2018 e i lavori si sono conclusi nei giorni scorsi, dopo due mesi di impegno solidale.

La comitiva lecchese partirà in pullman alle 4 di sabato 19 maggio dal piazzale del Bione, con arrivo a Visso in tarda mattinata; il programma ufficiale prevede alle 11.30 l’ammassamento, alle 12 gli onori al labaro nazionale, la sfilata verso la stalla, l’alzabandiera, la benedizione della struttura, l’inaugurazione con il taglio del nastro e i discorsi ufficiali, alle 13.15 il rancio alpino presso la stalla, alle 17 la partenza da Visso con rientro a Lecco in tarda serata.

“Ho accolto volentieri l’invito del presidente della sezione di Lecco dell’ANA Marco Magni a rappresentare la Provincia di Lecco a questo importante momento, che vuole ridare fiducia e speranza alla popolazione di Visso, segnata dalla tragedia del terremoto – spiega il Presidente Polano – Questo risultato concreto è stato possibile anche grazie alle donazioni di molti lecchesi, che hanno dimostrato ancora una volta la loro generosità e la loro solidarietà verso popolazioni sfortunate”.

Alla cerimonia sarà presente anche il Comune di Lecco, rappresentato dal Consigliere Alberto Colombo: “Un altro obiettivo importante che la sezione di Lecco degli Alpini ha contribuito in maniera decisiva a raggiungere insieme all’ANA nazionale, dimostrando anche un’attenzione particolare nei confronti di un’economia primaria come quella rappresentata dall’azienda agricola colpita dal sisma – sottolinea il Sindaco di Lecco Virginio Brivio – L’operatività immediata e la competenza nel realizzare l’opera ci rendono orgogliosi di questo ulteriore risultato, che si aggiunge alle tante collaborazioni costruite in città e sul territorio, frutto di una solidarietà efficiente che non ha confini amministrativi. Proprio per questo motivo a Visso, sabato, sarà presente anche il Comune di Lecco, con il consigliere comunale Alberto Colombo”.